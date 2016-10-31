Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения узнали, как россияне относятся к магии. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

36 % россиян верят

в магию

Из тех, кто считает, что магия существует, четверть опрошенных заявила, что лично сталкивались с проявлениями колдовства. Согласно результатам исследования, считать колдовство реальным люди в возрасте 45–59 лет склонны существенно чаще, чем люди в возрасте 18–24 лет. При этом 41 % не верят в привороты и порчу, а 23 % не смогли определиться со своим отношением к магии.

Также ВЦИОМ узнал, что 18 % граждан испытывают к колдунам неприязнь и страх, а 15 % называют их мошенниками и аферистами.

Что касается причин, по которым россияне идут к магам, то 27 % респондентов считают, что к колдунам обращаются, находясь в отчаянной ситуации. 14 % россиян заявили, что люди прибегают к магии из глупости и безграмотности. Значительно реже говорят о том, что к колдунам идут, чтобы перестать болеть (8 %), навести или снять порчу, приворожить (6 %) или узнать судьбу (2 %).

При этом 29 % россиян, верящих в колдовство, признались, что применяют защиту от магии: 43 % молятся и посещают церковь, 14 % носят крестик или ладанку, а 12 % носят амулеты.