Представители Совета безопасности России призвали противодействовать искажению отечественной истории и на государственном уровне обезопасить от фальсификаций ряд ключевых ее эпизодов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что соответствующее требование выработали участники заседания секции по проблемам информационной безопасности научного совета Совбеза. Они выделили шесть основных событий и периодов, которые «нуждаются в защите от фальсификации». Это, в частности, национальная политика Российской империи в части «спекуляций на колониальном вопросе», национальная политика СССР, роль СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне, пакт Молотова — Риббентропа, а также СССР и политические кризисы в ГДР, Венгрии, Чехословакии и других бывших соцстранах.

Отмечается, что особенно члены Совбеза отметили Октябрьскую революцию 1917 года, чей 100-летний юбилей, по их мнению, может стать поводом для «намеренного искажения этого исторического периода».

По итогам заседания Совбезу рекомендовали «проводить согласованную информационную политику, создавать, развивать и внедрять механизмы выявления в СМИ и интернете признаков информационных кампаний, направленных на искажение истории», а также «привлекать к совместным мероприятиям государства — членов Организации Договора о коллективной безопасности».