В правительстве Москвы предложили министерству иностранных дел России отменить визу для иностранных туристов, которые приезжают в страну на два-три дня. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолий Валетов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Валетов участвовал в российско-греческом туристском форуме в Афинах, где представил инвестиционно-экономический потенциал Москвы и рассказал о программах развития и реконструкции города.

«Если речь идет об иностранном туризме, то здесь город — заложник федеральной политики. Есть миграционная политика, есть визы», — ответил Валетов на вопрос, планирует ли Москва развивать программу «Город выходного дня». Он добавил, что в Китае во время трехдневного визита можно без визы посетить Пекин и Шанхай, и заметил, что «было бы здорово, если бы Москва ввела что-нибудь подобное».

Вместе с тем Валетов подчеркнул, что у него нет информации, как быстро власти отреагируют на эту инициативу.