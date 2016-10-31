В Москве с 1 ноября упраздняется 41-е отделение сердечно-сосудистой хирургии в больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Об этом рассказал на своей странице в Facebook сосудистый хирург больницы Константин Синякин.

«Два месяца назад нам раздали уведомления о сокращении отделения, больница предложила должности „врачей статистического отдела“ — сосудистые хирурги, видимо, больше не нужны Alma Mater», — прокомментировал Синякин.

Врачи отделения оказывали помощь больным с сосудистой патологией. По словам Синякина, 41-е отделение было единственной в Москве выездной бригадой экстренной ангиохирургической помощи. Хирург отметил также, что ежегодно бригада выезжала на 3,5 тысячи вызовов, выполняла порядка 250 операций, четверть которых — хирургическая помощь в роддомах.