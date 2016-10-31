Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание на рекламную акцию компании Ulmart, использующую стереотипы о «женской логике». «Женская логика она логика… только женская», — говорится на странице акции.

Представитель Ulmart ответил недовольным пользователям и заявил, что в данной рекламной кампании стереотипы о женской логике обыгрываются в духе «доброжелательного сексизма».

«Общий концепт основан на обыгрывании стереотипов, в том числе о женской логике. Основной упор в данной концепции сделан именно на стереотипы. Мы оперируем понятием доброжелательного сексизма, т.е. идеализацией женщин как чистых, хрупких и нуждающихся в мужской защите», — написал сотрудник Ulmart.