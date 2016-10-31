Актер и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов прокомментировал высказывание худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина о цензуре в российском искусстве, призвав к тому, чтобы «общество в каждой сфере деятельности научилось опираться на ответственных профессионалов, а не на праздных невежд, ряженых и самозваных блюстителей морали». Заявление Миронова опубликовано на официальном сайте Театра наций.

Все время возникают угрозы по отношению к деятелям искусства, к их спектаклям, выставкам, книгам, фильмам — угрозы со стороны отдельных людей или каких-то сомнительных организаций, которые присваивают себе право судить об искусстве, самозванно берут на себя миссию защитников якобы нравственности и традиций евгений миронов, актер, художественный руководитель Государственного театра наций

Также Миронов предложил деятелям искусства объединиться в профессиональное сообщество, «какой-то неформальный орган», куда вошли бы «люди с безупречной репутацией». «Мы, как профессионалы, должны сами вырабатывать мнение по поводу случаев, которые кому-то могут показаться спорными — в силу необразованности этих людей, их излишней возбудимости, болезненной обидчивости или каких-то еще субъективных факторов», — говорится в заявлении Миронова.

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». По мнению Райкина, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». При этом он отмечает, что цензура возвращается в том числе и из-за самих представителей культуры.