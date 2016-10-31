Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы разработать закон о российской нации, передает «Интерфакс».

«Что точно совершенно можно и нужно реализовывать — это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о российской нации», — сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани.

По мнению президента, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России. Путин также поддержал идею провести Год единства российской нации. При этом он отметил, что пока еще не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне. Однако, уточнил президент, надежды в решении этой проблемы «возлагаются на госпрограмму, которую готовит сейчас правительство России».