Арзамасский городской суд Нижегородской области постановил заблокировать статью «Как правильно брать взятки» в библиотеке образовательного проекта «Арзамас». Это следует из единого реестра сайтов с запрещенной информацией.

Статья представляет собой краткий пересказ книги писателя-сатирика Эраста Перцова «Искусство брать взятки», вышедшей в свет в 1837 году. Она использовалась как дополнение к курсу преподавателя Высшей школы экономики Елены Корчминой «Блеск и нищета Российской империи».

Суд инициировал процесс по обращению местного прокурора и пришел к выводу, что эти материалы распространяются без каких-либо ограничений и содержат информацию «о способах дачи и получения взятки и правильном поведении в данных ситуациях», что противоречит антикоррупционному законодательству. Представителей «Арзамаса» на заседание не приглашали. Сотрудники Роскомнадзора на него не пришли.

«Я рад, что наши исторические материалы читают в замечательном городе Арзамасе. Уверен, что там находятся более внимательные и адекватные читатели, чем автор доноса, неспособный обнаружить, что речь идет о тексте, пересказывающем сатирическую книжку. Надеюсь, этот курьез скоро будет исправлен. Меньше уверен, что в России будет искоренена коррупция — по крайней мере, пока люди не научатся читать, этого не случится», — заявил онлайн-изданию «Медуза» главный редактор «Арзамаса» Филипп Дзядко.

Судя по данным реестра Роскомнадзора, пока доступ к странице не ограничивается.