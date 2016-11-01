Ильдар Дадин, первый осужденный за неоднократное участие в не согласованных с властями акциях, пожаловался на пытки в сегежской колонии ИК-7, в которой он отбывает наказание. Письмо активиста его жене Анастасии Зотовой, записанное адвокатом Алексеем Липцером, опубликовало онлайн-издание «Медуза».

По словам Дадина, в колонии действует «целая мафия, в которой участвует вся администрация учреждения» — его начальник Сергей Коссиев и «абсолютное большинство сотрудников, включая врачей». Они фабрикуют нарушения, чтобы отправить заключенных в штрафной изолятор, где те подвергаются пыткам.

Дадин попал в ШИЗО сразу же после поступления в колонию 10 сентября 2016 года — за подкинутые ему лезвия. В следующие два дня его избивали ногами, окунали в унитаз, подвешивали за наручники и угрожали изнасилованием. «Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания — все это происходит и с другими заключенными», — пишет он.

Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться — тебя убьют и закопают за забором Сергей Коссиев, начальник сегежской колонии ИК-7

Дадин отмечает, что в колонии действует «настоящая информационная блокада» и просит распространить сведения о происходящем «как можно более широко». Также он предупреждает, что администрация колонии угрожает убить его.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.