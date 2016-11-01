Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к активисту Ильдару Дадину, осужденному за неоднократное участие в несогласованных с властями акциях. Об этом сообщает «Новая газета».

Издание уточняет, что в управлении рассказали об одном эпизоде, который имел место 11 сентября.

«Дадин в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду, в результате чего к нему была применена физическая сила и спецсредства», — заявили в УФСИН.

Ранее в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения в ИК-7 города Сегеж. Помимо этого, по словам активиста, его неоднократно отправляли в ШИЗО.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в несогласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.