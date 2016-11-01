Заместитель председателя комиссии Московской городской думы по безопасности Андрей Шибаев предложил ввести для футбольных болельщиков более жесткое наказание за участие в массовых беспорядках и привлекать их к уголовной, а не административной ответственности. Слова Шибаева приводит информагентство «Москва».

«Когда эти хулиганы устраивают драку в общественном месте, а тем более в метро, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан, в том числе детей и женщин, они должны осознавать всю тяжесть последствий. Данные правонарушения могут быть квалифицированы целым букетом статей Уголовного кодекса. Общество уже давно готово к применению жестких мер в отношении этой категории граждан», — заявил депутат.

Вместе с тем заместитель председателя комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ренат Лайшев отметил, что футбольные фан-клубы должны проводить с болельщиками воспитательную работу. «Клубам хотелось бы пожелать вести серьезную воспитательную работу с болельщиками, а тех, кого уже не исправить, которые воспринимают футбол как возможность поиграть мускулами, заняться хулиганством, — здесь надо работать органам правопорядка, выявлять, вносить в черные списки», — уточнил Лайшев.

В настоящее время за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований накладывают административный штраф в размере 3–10 тысяч рублей или же приговаривают к обязательным работам на срок до 160 часов.