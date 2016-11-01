Департамент региональной безопасности правительства Москвы согласовал проведение 4 ноября в районе Люблино националистического «Русского марша». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на одного из организаторов марша Юрия Горских.

По словам Горских, с ним связался исполнитель заявки из департамента Сергей Бахар. «Сказал, что вчера было совещание до позднего вечера, и звезды склонились в нашу сторону. Марш согласован», — рассказал организатор.

Ранее префектура Северо-Западного административного округа Москвы отклонила все заявки националистов на проведение в Люблине «Русского марша».

«Русский марш» ранее проводила националистическая организация «Русские». В октябре 2015 года Мосгорсуд признал это движение экстремистским и запретил его деятельность на территории России. На лидера объединения Дмитрия Дёмушкина завели уголовное дело. После этого «Русские» самораспустились.