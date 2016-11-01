В конце октября завершился ежегодный конкурс по распределению президентских грантов некоммерческим организациям. Как, ознакомившись с результатами, отмечает «РБК», значительное число из 394 грантов получили проекты, посвященные сохранению идентичности и традиционных ценностей, а также религиозные сообщества.

В частности, 4,9 миллиона рублей получил проект по нравственному воспитанию «Новая молодежь России», который, по словам авторов, «ищет новые подходы воспитания подрастающего поколения с использованием исторического опыта и традиций России». Вместе с тем проект «Ноосфера» получил 5 миллионов рублей для «решения стратегических задач образовательной политики» государства. Еще 5,6 миллиона рублей получил проект «Символы России как основа формирования гражданской идентичности жителей Крыма».

Кроме того, несколько грантов выделили религиозным организациям, как отмечает «РБК», в основном связанным с православием и мусульманством. К примеру, Российской ассоциации защиты религиозной свободы выдали 4,5 миллиона рублей на доклад о соблюдении прав верующих в России «в противовес необъективным докладам Госдепа США».

Отмечается, что самый крупный грант в размере 20 миллоинов рублей получил фонд поддержки Международного театрального фестиваля имени Чехова на проведение «Золотой маски». Помимо этого, гранты получили правозащитники и благотворители. Так, движению «За права человека» выплатят 5,5 миллиона рублей, а фонду детского омбудсмена Анны Кузнецовой, занимающемуся борьбой с педофилами, досталось 6,2 миллиона рублей.

Общий же размер президентских грантов в 2016 году составил 4,5 миллирада рублей. По данным «РБК», эта цифра за последние три года выросла более чем вдвое.