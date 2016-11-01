Вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что военные пенсионеры не получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которая должна заменить индексацию пенсий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, доплата полагается только тем, кто получает страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Таким образом, если военный пенсионер не относится ни к одной из этих категорий, то он не получит соответствующую прибавку.

В конце августа 2016 года власти приняли решение заменить доиндексацию пенсий разовой выплатой в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года. При этом почти 300 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих за рубежом, не получат выплат.

Как подсчитал Slon Magazine, в результате замены индексации на разовую выплату за три года (с 2016-го по 2018-й) пенсионеры недополучат в общей сложности 38 тысяч рублей (без учета инфляции). Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что «лучше, когда в этих условиях будет единократная выплата, когда что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем будет размазано тонким слоем и вообще не чувствоваться никак». Он также добавил, что для реализации этого решения дополнительно потребуется более 200 миллиардов рублей. Вместе с тем, по словам премьера, следующие индексации пенсий в 2017 году будут проведены в обычном порядке и в полном объеме — первая из них состоится в феврале.

Соответствующим решением правительства остались довольны лишь 3 % россиян.