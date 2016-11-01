Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви Владимир Легойда прокомментировал ситуацию с отменой в Омске рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», призвав видеть разницу между «неканоническим и кощунственным изображением святыни». Слова Легойды приводит информагентство «Москва».

Церковь не подавляет творчество, благословляя художников, вдохновляющихся евангельскими сюжетами в своих произведениях. Результат подобных творческих поисков не делает и не может сделать художников евангелистами или святыми отцами церкви, трудами которых создавались церковная традиция и учение. При этом художественные произведения, основанные на библейских сюжетах, являют нам отблески христианской культуры владимир легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Легойда также отметил, что «нельзя запретить художнику черпать вдохновение в Священном Писании».



В середине октября стало известно, что в Омске по просьбе православных активистов общественного движения «Семья, любовь, отечество» отменили рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».

Постановка «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса была впервые показана в 1971 году в Нью-Йорке. На русском языке рок-оперу в первый раз исполнили в 1989 году.