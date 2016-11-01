В четверг, 3 ноября, в Москве в результате сильного снегопада может выпасть около десяти миллиметров осадков, а высота снежного покрова может достичь 12 сантиметров. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на заявление центра погоды «Фобос».

«В среду Москва окажется в передней части очередного атлантического циклона, и ближе к вечеру в регионе вновь начнется снег. Ну а в четверг облачный вихрь покажет себя во всей красе: будет облачно и ветрено, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. По расчетам, за сутки выпадет около десяти миллиметров осадков, что увеличит высоту снежного покрова с нынешних семи сантиметров до 10–12 сантиметров», — говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха в столице прогнозируется в пределах минус 3 — минус 4 градусов, что по климатическим нормам соответствует концу ноября — началу декабря.