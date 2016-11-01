Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Владимиру Путину доложат о письме Ильдара Дадина, рассказавшего о пытках в сегежской колонии ИК-7, где он отбывает наказание за неоднократные задержания на митингах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Я, к сожалению, пока не имел возможности с этим ознакомиться. Не знаю, докладывалось ли это президенту по каким-то другим каналам, но, безусловно, это случай, который заслуживает самого пристального внимания, но в первую очередь, конечно, профильных ведомств. То есть в данном случае — ФСИН. Хотя, безусловно, президенту об этом будет доложено Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 города Сегежа. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину. При этом они рассказали об одном эпизоде неповиновения активиста требованиям сотрудников колонии. В ближайшее время из учреждения изымут записи с камер видеонаблюдения.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Карелии разобраться в происходящем. Также она обратилась к местному омбудсмену.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.