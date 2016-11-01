Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может раскрыть подробности закона о российской нации, так как эту тему еще не «проработали эксперты». Слова Пескова приводит интернет-издание Slon со ссылкой на «Интерфакс».

«Это пока выдвинуто как идея, которая была поддержана главой государства, и сейчас я не стал бы вдаваться в подробности. Давайте подождем, когда эксперты наработают эту тему», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы разработать закон о российской нации. По мнению президента, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в стране. Путин также поддержал идею провести Год единства российской нации. При этом он отметил, что пока еще не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне.

