Глава Конституционного суда Валерий Зорькин сообщил, что тенденции правового развития сегодня расходятся с традиционными христианскими нормами, в частности, в вопросах равенства мужчины и женщины. Об этом он заявил на открытии Всемирного русского народного собора, передает «Интерфакс».

Я имею в виду такие законодательные новеллы, которые объявляют правовой нормой нетрадиционные модели поведения сексуальных и гендерных меньшинств, пытаются уравнивать мужчин и женщин, не принимая во внимание их естественные биологические различия, санкционируют вторжение государственных органов и правительственных организаций во вполне благополучные семьи Валерий Зорькин, глава Конституционного суда

Председатель КС беспокоится, что противоречия закона и традиционных устоев угрожают выживанию человечества. «Нарастает опасность беззакония, вызывающая в памяти слова святого апостола Павла, который на заре эры предостерегал о том, что тайна беззакония уже в действии», — сказал Зорькин.

Статья 19 Конституции России гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от пола, отношения к религии, а также других обстоятельств. В основном законе подчеркивается, что «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».

Всемирный русский народный собор — это международная общественная организация, которая была создана в 1993 году. Главой собора является патриарх Московский и всея Руси.