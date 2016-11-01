Сколько власти Москвы выделили на ликвидацию подтоплений на 2017–2019 годы
На заседании комиссии по экологической политике Московской городской думы заместитель руководителя департамента финансов Дмитрий Кованев рассказал, какая сумма заложена в бюджет столицы на ликвидацию последствий подтоплений на период с 2017-го по 2019 год. Данные приводит ТАСС.
1 300 000 000
рублей заложено в бюджете Москвы на ликвидацию последствий подтоплений
При этом председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова напомнила, что жители столицы неоднократно жаловались на подтопления во дворах после ливней.
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