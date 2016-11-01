Прокурор вернул на доследование уголовное дело оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете на бывшего следователя министерства внутренних дел и фигуранта так называемого «списка Магнитского» Павла Карпова. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Как уточнил адвокат Вадим Кобзев, дело возвращено прокурором для устранения выявленных нарушений. О каких именно нарушениях идет речь, не уточнятся.

Главное управление МВД по Москве завело на оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о клевете в мае 2016 года по заявлению Павла Карпова. Он сообщил о том, что Навальный распространял фильм «Каста неприкасаемых», снятый основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В фильме, в частности, упоминается о причастности Карпова к смерти юриста Сергея Магнитского.