Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне отнеслись к установке первого в истории памятника Ивану Грозному. Полученные данные приводит газета «Коммерсантъ».

53 % россиян одобрили установку

памятника Ивану Грозному

Еще 19 % опрошенных выступили против установки монумента монарху. А 27 % не смогли определить свое отношение к его увековечиванию.

В первую очередь россияне помнят Грозного как «первого русского царя». Об этом заявили две трети опрошенных. Еще 35 % респондентов первым делом припоминают ему убийство собственного сына, а 20 % называют «беспощадным тираном». 17 % связывают его имя с укреплением российского государства, 16 % — с опричниной, а 15 % — с усилением самодержавия. Также россияне вспомнили, что у царя было много жен и что он участвовал в строительстве собора Василия Блаженного и в Астраханских и Казанских походах.

14 октября 2016 года на набережной у Богоявленского собора в Орле открылся первый памятник Ивану Грозному. Тогда же стало известно, что в ближайшее время в России появится и второй монумент царю — в городе Александрове Владимирской области. А 24 октября красноярский художник Владислав Гультяев установил «альтернативный памятник» Грозному — окровавленный кол посреди поля, который впоследствии спилили.