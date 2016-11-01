Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщения активиста Ильдара Дадина о пытках и избиениях заключенных в сегежской исправительной колонии ИК-7 в Карелии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление СК.

«Проводится доследственная проверка по факту публикации в СМИ информации о применении пыток в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 7 республики Карелии», — говорится в сообщении. Уточняется, что следователи уже выехали в колонию для проведения проверки. Как отметили в СК, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 города Сегежа. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину. При этом они рассказали об одном эпизоде неповиновения активиста требованиям сотрудников колонии. В ближайшее время из учреждения изымут записи с камер видеонаблюдения.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Карелии разобраться в происходящем. Также она обратилась к местному омбудсмену.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.