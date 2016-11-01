У здания Федеральной службы наказаний в Москве проходит пикет в поддержку заключенного Ильдара Дадина, который заявил о пытках в колонии.

Сейчас у здания ФСИН начнется пикет в поддержку Дадина https://t.co/zNLPfntPqO — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 1 ноября 2016 г.

Акция против пыток над Эльдаром Дадиным рядом со зданием ФСИН pic.twitter.com/p0PnlBVgnL — король тушканчиков (@Romenskiy) 1 ноября 2016 г.

Ильдар Дадин — первый осужденный по статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеж. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину, однако позже опровергли это заявление. Следственный комитет начал доследственную проверку информации о пытках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Владимиру Путину доложат о происходящем.