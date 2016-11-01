У здания ФСИН проходит пикет в поддержку Ильдара Дадина
У здания Федеральной службы наказаний в Москве проходит пикет в поддержку заключенного Ильдара Дадина, который заявил о пытках в колонии.
Ильдар Дадин — первый осужденный по статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеж. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.
Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину, однако позже опровергли это заявление. Следственный комитет начал доследственную проверку информации о пытках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Владимиру Путину доложат о происходящем.
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