Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что сообщения о пытках активиста Ильдара Дадина в карельской колонии не подтверждаются ни им самим, ни проведенным медосмотром. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На данную минуту не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине. Сам он это под видеозапись подтверждает. Заключение медицинских работников запротоколировано», — заявил Максименко, добавив, что особое внимание уделяется тем датам и соответствующим фрагментам с видеокамер, в которые, по утверждению Дадина, его избивали.



Замдиректора ФСИН также отметил, что если в ходе проверки обнаружатся факты превышения служебных полномочий, то «сотрудники, допустившие это, будут незамедлительно уволены и ими займутся следственные органы».

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеж. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину. При этом они рассказали об одном эпизоде неповиновения активиста требованиям сотрудников колонии. В ближайшее время из учреждения изымут записи с камер видеонаблюдения.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Карелии разобраться в происходящем. Также она обратилась к местному омбудсмену.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.