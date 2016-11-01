Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил об отсутствии цензуры в столичных театрах. Слова Печатникова приводит РИА «Новости».

Ни один московский театр не может заявить, что есть какая-то цензура со стороны чиновников. Даже Кирилл Серебренников не сказал, что его кто-то в чем-то ограничивает в плане цензуры леонид печатников, заместитель мэра Москвы

Кроме того, по словам заммэра, власти города надеются получить от театральных деятелей предложения по системе финансирования театров до конца ноября. «Чтобы были объективные критерии, необходимо формирование госзадания и субсидии — вот все, что мы просим от театров», — добавил он.

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». По мнению Райкина, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». При этом он отметил, что цензура возвращается в том числе и из-за самих представителей культуры.