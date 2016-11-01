Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы возбудил дело об ограничении свободного доступа к реке Раменке у жилого комплекса «Золотые ключи» на Минской улице, где, по данным Фонда борьбы с коррупцией, есть квартира у премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил основатель фонда Алексей Навальный.

«Территория земельного участка огорожена забором, доступ на участок осуществляется через контрольно-пропускной пункт (КПП), оборудованный шлагбаумом», — говорится в опубликованном Навальным ответе замглавы департамента на запрос ФБК. Также Навальный написал, что «сейчас „элитным перекрывальщикам“ грозит штраф до 300 000 рублей и предписание об устранении нарушений закона», добавив, что фонд будет следить следить за дальнейшим развитием ситуации.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе» (статья 8.12.1 Кодекса об административных правонарушениях).

О том, что Дмитрий Медведев владеет недвижимостью в жилом комплексе «Золотые ключи» сообщалось еще в 2008 году. Как писала «Новая газета», квартиру площадью 364,5 квадратных метров Медведев указал в декларации, поданной в Центральную избирательную комиссию в преддверии президентских выборов. Тогда же появилась информация, что в этом доме владеют квартирами банкиры и бизнесмены, а также патриарх Алексий II.