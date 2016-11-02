Верховный суд Северной Осетии смягчил наказание женщинам, которые пришли на мероприятие по случаю годовщины захвата заложников в бесланской школе в майках с надписью «Путин — палач Беслана». Об этом сообщает РИА «Новости».

Их действия переквалифицировали на более мягкую статью — с «организации несогласованной акции» на «нарушение установленного порядка проведения акции».

В итоге Эмме Кесаевой и Жанне Цириховой назначили штраф в 10 тысяч рублей вместо 20 часов обязательных работ и штрафа в 20 тысяч рублей. Светлане Маргиевой назначили штраф в 5 тысяч рублей вместо обязательных работ. А Эмме Бетрозовой сократили сумму штрафа с 20 до 10 тысяч рублей.

Земфиру Цирихову оправдали, так как суд признал, что она не участвовала в акции.

1 сентября 2016 года во время траурных мероприятий в память о захвате боевиками школы в Беслане пять женщин сняли куртки, под которыми были футболки с надписью «Путин — палач Беслана». В акции участвовали Элла Кесаева, Эмма Бетрозова, Жанна Цирихова, Светлана Маргиева и Эмилия Бзарова: у четырех из пяти женщин при захвате заложников в школе погибли дети. Помимо участниц акции, задержали корреспондента «Новой газеты» Елена Костюченко и корреспондента интернет-издания «Такие дела» Диану Хачатрян — впоследствии их отпустили из отделения полиции.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В школе № 1 захватили в заложники 1 128 человек. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.