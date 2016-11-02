Общественный помощник уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анна Левченко, возглавляющая движение «Сдай педофила», предложила ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ. Ее выступление с конференции «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» цитирует газета «Коммерсантъ».

Если мы приравняем к экстремизму пропаганду ЛГБТ, суицида, педофилии, органам будет интересно этим заниматься. А то сейчас лишь административка Анна Левченко, помощник детского омбудсмена

Эту же идею поддерживает замначальника отдела «К» тульского управления МВД Максим Стрельников. Предполагается, что это помогло бы решить проблему финансирования экспертиз на наличие признаков гей-пропаганды в тех или иных действиях и материалах. «Признали, и все, вопрос закрыт», — считает он.

Ранее полномочия по проведению экспертиз хотели передать Роскомнадзору, однако это потребовало бы существенных финансовых вложений, поэтому пока эту идею заморозили. При этом замглавы тульского управления Роскомнадзора Николай Абрамов пожаловался и на сложности надзора за Федеральным реестром экстремистских материалов. «В реестре 45 тысяч сайтов, у нас 35 операторов. Программа бегает по каждому, отслеживает. Это отнимает кучу времени. Надо как в Китае: оставить три-пять точек доступа в мировой интернет и там фильтровать», — предложил он.

1 ноября в Туле состоялась конференция «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В ней приняли участие общественники и правоохранители, открыто обсуждавшие «детей-гомосеков» и опасность книг по сексуальному образованию.