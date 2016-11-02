Около 10:00 в среду, 2 ноября, из-за угрозы взрыва в центре Москвы оцепили здание информационного агентства «Россия сегодня». Об этом сообщает РИА «Новости».

К зданию на Зубовском бульваре, 4 подъехали машины пожарной службы, полиции, скорой помощи и саперов. Последние проверили помещения на наличие взрывчатки. По словам источников в экстренных службах, бомбы не обнаружилось.

«Проверка здания завершена, никаких подозрительных предметов не обнаружено. Вход в здание для сотрудников и посетителей вновь открыт. Эвакуация не проводилась», — заявил собеседник агентства в районе 11:00 по московскому времени.

Анонимный звонок с угрозой взрыва поступил на телефон «02». По предварительным данным, звонила женщина. Сейчас правоохранительные органы устанавливают ее личность.

Помимо РИА «Новости», в здании, оказавшемся под угрозой взрыва, также располагаются «Союз журналистов России», телеканал «360 Подмосковье» и ресторан.