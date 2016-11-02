Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась в Генеральную прокуратуру на еще недоснятый фильм Алексея Учителя «Матильда», где рассказывается о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Об этом сообщает РИА «Новости».

В чем именно суть претензии к фильму Учителя, работа над которым еще не завершена, Поклонская не пояснила. По ее словам, она направила запрос в связи с письменными и устными обращениями на ее имя.

Ранее СМИ сообщали, что на фильм Алексея Учителя жалуются представители общественного движения «Царский крест». Они считают, что фильм является «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». Однако не уточняется, как представители «Царского креста» смогли ознакомиться с фильмом, выход которого намечен только на 2017 год.