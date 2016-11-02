Кремль поставил задачу обеспечить высокий результат кандидату от власти на выборах президента 2018 года, которым, вероятно, будет опять Владимир Путин. Новый куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко провел соответствующую встречу с представителями экспертного сообщества, сообщает «РБК».

Участникам предложили обсудить, как власть сможет «эффективно выиграть выборы президента» и «сохранить устойчивость политической системы». Кремль намерен обеспечить на президентских выборах высокую явку, чтобы кандидат от власти смог рассчитывать на высокий результат, «но не такой высокий, какими бывали, например, результаты бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова».

Также эксперты обсудили, кто сможет составить конкуренцию кандидату от власти, поскольку Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский уже в преклонном возрасте и неясно, смогут ли они провести предвыборную агитацию. А Сергей Миронов и Григорий Явлинский не могут составлять конкуренцию кандидату от власти, будучи непопулярными политиками. «Неясно, кого еще выводить на эти выборы и выводить ли», — уточнил собеседник «РБК». Также он рассказал, что перед Кириенко стоит задача «мягче выстроить отношения с регионами, не нагибая губернаторов», поскольку в Кремле опасаются, «что в условиях экономического кризиса поднимет голову сепаратизм».