Агентство Content Review и ПАО «Вымпелком» провели совместное исследование того, на сколько в России за полгода подорожали пакетные тарифы на мобильную связь. Результаты опубликовало интернет-издание Slon со ссылкой на «Интерфакс».

35 % составило подорожание пакетных тарифов на мобильную связь за полгода в России

Отмечается, что в октябре 2016 года стоимость пакетных тарифов на мобильную связь составила 274,8 рубля, в то время как в апреле они стоили 203,2 рубля.

Вместе с тем, согласно результатам исследования, количество российских регионов, в которых тарифы на мобильную связь остались ниже средних по стране, сократилось с 49 до 17. Самые высокие тарифы зафиксировали в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Волгоградской и Магаданской областях.

К числу регионов с наиболее доступной мобильной связью относятся Москва, Тюменская, Иркутская и Сахалинская области, а также Якутия. Наименее доступна мобильная связь в Брянской, Волгоградской, Саратовской и Кировской областях, а также в Дагестане.