Чиновники опечатали московский офис международной правозащитной организации Amnesty International и сменили в помещении замки. Об этом сообщает интернет-издание Slon со ссылкой на информагентство Reuters.

Как отметил представитель Amnesty International Александр Артемьев, от властей не поступало никакого предварительного уведомления. При этом в департаменте городского имущества Москвы пока никак не прокомментировали ситуацию.

Вместе с тем сотрудник Amnesty International Иван Кондратенко в Facebook рассказал, что работникам организации посоветовали обращаться в департамент городского имущества Москвы для того, чтобы получить возможность вывезти из офиса свои вещи.

«Мы платили по счетам аккуратно все 20 лет — это был первый и пока что единственный офис Amnesty в России», — отметил Кондратенко.