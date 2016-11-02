В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в аэропорту Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание рейсов на 3 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Так, отменены оказались рейсы SU1210/1211 «Шереметьево — Самара — Шереметьево», SU2006/2007 «Шереметьево — Варшава — Шереметьево», SU1276/1277 «Шереметьево — Казань — Шереметьево» и SU1158/1159 «Шереметьево — Ростов — Шереметьево». В сообщении отмечено, что пассажиры этих направлений будут перевезены на последующих рейсах.

Кроме того, авиакомпания объявила о задержке 38 внутренних и зарубежных рейсов.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в четверг в Москве ожидается сильный снегопад, гололедица и снежные заносы. В столице воздух прогреется до плюс 2 градусов, по области температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.