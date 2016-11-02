На северо-западе Москвы полиция эвакуировала сотрудников и посетителей местной поликлиники после обнаружения в ходе земляных работ снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Ржавый боеприпас обнаружен при рытье котлована на улице Демьяна Бедного рядом с поликлиникой № 94. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые оцепили место обнаружения снаряда и эвакуировали из поликлиники порядка 70 человек», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Отмечается, что для обследования и вывоза боеприпаса вызваны саперы Московского военного гарнизона.