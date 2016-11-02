Режиссер Алексей Учитель прокомментировал запрос депутата Государственной думы Натальи Поклонской генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда», заявив, что ранее прокуратура уже проверяла материалы киноленты. Об этом сообщает ТАСС.

«Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе», — заявил Учитель, не уточнив при этом, какие именно материалы были проверены.

Режиссер также отметил, что картина будет доделана через несколько месяцев и пока ее целиком никто не видел. «Так что все обвинения пока смехотворны», — заключил Учитель.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась в Генеральную прокуратуру на еще недоснятый фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

В чем именно суть претензии к фильму Учителя, работа над которым еще не завершена, Поклонская не пояснила. По ее словам, она направила запрос в связи с письменными и устными обращениями на ее имя.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что на фильм Алексея Учителя жалуются представители общественного движения «Царский крест». Они считают, что фильм является «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». Однако не уточняется, как представители «Царского креста» смогли ознакомиться с фильмом, выход которого намечен только на 2017 год.