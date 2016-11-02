Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился предоставить регионам финансирование на борьбу с ВИЧ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

2 280 000 000 рублей получат регионы

на борьбу с ВИЧ

Эти деньги пойдут на закупку препаратов по профилактике и лечению инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами В и С. Соответствующие расходы были предусмотрены бюджетом на 2016 год.

Больше всего денег — 260,6 миллиона рублей (11,4 % от общей суммы) — получит Свердловская область. 2 ноября в местном областном центре, Екатеринбурге, официально заявили, что инфицированным оказался уже каждый пятидесятый житель.

Также в топ-3 по попали Москва и Санкт-Петербург. В первый город направят 140 миллионов (6,1 %), а во второй — 149,2 миллиона рублей (6,5 %). Вдобавок Московская область получит 101,3 миллиона рублей (4,4 %), а Ленинградская — 39,7 миллиона (1,7 %).

Наименьшие же объемы финансирования предусмотрены для Тывы, Камчатского края, Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской, Амурской и Еврейской автономной области. Все они получат меньше чем по миллиону рублей.

По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью СПИДом в России носит характер эпидемии. На конец 2015 года в стране насчитывалось 824,7 тысячи зараженных при общем охвате медицинским освидетельствованием лишь 19,3 % населения. При этом лишь 37,3 % больных находились под диспансерным наблюдением и получали антиретровирусную терапию. По словам главы Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, за первый квартал 2016 года в России выявили еще 25 тысяч больных. В среднем в России фиксируется ежегодное увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфицирования на 10 %.