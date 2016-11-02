Советник министра спорта России Наталья Желанова, которая упоминалась в докладе Всемирного антидопингового агентства, покинула свой пост. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков, передает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Уточняется, что Желанова отвечала в министерстве за вопросы борьбы с применением допинга. Колобков при этом отметил, что на ее место будет назначен «самый авторитетный и профессиональный специалист».

Ранее стало известно, что своей должности лишился заместитель министра спорта Юрий Нагорных, которого ВАДА также называло участником схемы по систематическому применению допинга в России.

В середине июля 2016 года Всемирное антидопинговое агентство признало достоверной информацию о реализации в России государственной допинговой программы, которая заключалась в том числе в подмене проб российских спортсменов в Сочи усилиями чиновников и спецслужб. Из-за этого агентство потребовало отстранить российскую сборную от Олимпийских игр 2016 года.

Однако МОК отказался последовать рекомендациям ВАДА и 24 июля заявил, что в соревнованиях смогут участвовать спортсмены, не уличенные в употреблении запрещенных препаратов, которых допустят международные федерации по соответствующему виду спорта. Вместе с тем 7 августа Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, что привело к недопуску российских паралимпийцев к соревнованиям в Бразилии. Решение приняли по итогам рассмотрения все того же доклада Международного антидопингового агентства, в котором сообщалось о многочисленных случаях применения допинга среди российских атлетов. В частности, в документе говорилось, что допинг принимали 35 паралимпийцев — их пробы пропали в период между 2011 и 2015 годами. В Москве решение МПК называли «политическим».