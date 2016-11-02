Мосгордума предложила ограничить курение вейпов, кальянов и парогенераторов в общественных местах. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению столичных парламентариев, использование электронных систем доставки никотина должно быть запрещено в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, на спортивных и детских площадках, на воздушных судах и в общественном транспорте, а также на рабочих местах. Этой же позиции придерживаются 65 % из 40 тысяч участников опроса о курении электронных устройств, проводившегося на сайте Мосгордумы в сентябре 2016 года.

Вдобавок к этому в Москве настаивают на введении запрета на продажу несовершеннолетним паросодержащих устройств, имитирующих курение. Столичные депутаты уже порекомендовали Госдуме принять законопроект «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина». От Федерального агентства по техрегулированию они ждут регламента по использованию кальянов, вейпов и других парителей, а от Минздрава — отчета о влиянии парения и электронного курения на здоровье. Такое же исследование просят провести и в самой Госдуме, так как никаких убедительных доказательств вреда от пускания пара депутатам пока не предоставили.