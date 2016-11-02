Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о причинах поданного ею запроса в прокуратуру на проверку фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Ее слова приводит телеканал «Дождь».

По словам Поклонской, к ней поступили коллективное обращение с подписями более 100 человек, а также индивидуальные обращения.

Основная мысль в данных обращениях в том, что данный фильм оскверняет чувства православных и содержит фальшивые сведения в отношениях нашего государя, который канонизирован РПЦ и является нашим святым мучеником наталья поклонская, депутат Госдумы

Депутат также добавила, что не может «рассказывать суть картины», но уже направила запрос генеральному прокурору Юрию Чайке в соответствии с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан», так как «необходимо прислушиваться к мнению людей».

Накануне сам Учитель, комментируя запрос Поклонской, заявил, что ранее прокуратура уже проверяла материалы киноленты, но не нашла в них ничего, что противоречило бы законодательству России.

«Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе», — заявил Учитель, не уточнив при этом, какие именно материалы были проверены.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась в Генеральную прокуратуру на еще недоснятый фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Вместе с тем некоторое время назад в СМИ появилась информация, что на фильм Алексея Учителя жалуются представители общественного движения «Царский крест». Они считают, что фильм является «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». Однако не уточняется, как представители «Царского креста» смогли ознакомиться с фильмом, выход которого намечен только на 2017 год.