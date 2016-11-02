Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выступил с требованием выселить бизнесмена Геннадия Тимченко из особняка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, расположенного на Воробьевых горах. Об этом сообщается на сайте Навального.

Как отмечают в ФБК, историческое здание было отдано столичными властями «для эксплуатации гостиницы», в то время как никакой гостиницы там нет. «Таким образом, городская собственность изъята из публичного пользования. Мы видим нецелевое использование», — добавили в фонде.

«Объект оформлен как гостиница неслучайно, потому что без торгов могли передавать землю только под объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Все другие объекты — аренда только через аукционы. Получается, таким назначением объекта они обошли правила предоставления госимущества», — говорится в материалах ФБК.

Также в ФБК потребовали снести баню и бассейн на территории особняка, в котором, по данным фонда, проживает Тимченко, назвав эти объекты самостроем.

О том, что Тимченко переехал из своей виллы в Швейцарии в особняк Хрущева в центре Москвы, газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала в августе 2015 года. По данным издания, бизнесмен переселился в особняк на улице Косыгина, 32 после того, как в середине 2013 года здание было передано столичными властями в аренду компании Zhardin Developments Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.