Руководство авиакомпании «Трансаэро» подготовило план запуска нового авиаперевозчика на базе старой компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Трансаэро».

Детали плана не сообщаются. Известно, что совету директоров проект должен быть представлен 4 ноября, окончательное решение будут принимать кредиторы.

О том, что на базе перевозчика может быть создана новая авиакомпания, уже говорил генеральный директор «Трансаэро» Александр Бурдин в июне. Тогда акции «Трансаэро» подорожали на четверть. Во второй половине дня 2 ноября акции «Трансаэро» на Московской бирже росли на 62 %.

В конце лета 2015 года стало известно об обострении финансовых проблем авиаперевозчика «Трансаэро», а уже 3 сентября совет директоров «Аэрофлота» официально согласился участвовать в санации «Трансаэро». С конца 2015 года компания проходит процедуру банкротства по иску Сбербанка. Совокупная задолженность авиакомпании перед всеми кредиторами достигает 250 миллиардов рублей. Сама компания не может совершать полеты, так как ее лишили сертификата эксплуатанта. Ее рейсы отдали другим перевозчикам.