Президент России Владимир Путин заявил, что фонд «Талант и успех», на базе которого работает детский образовательный центр «Сириус» в Сочи, неэффективно использует выделенные ему средства. Об этом сообщает интернет-издание Slon со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы три сотни миллионов туда „заправили“, а денег используется 15 % там. Это значит, что либо все-таки работа пока не развернута должным образом, либо столько денег не нужно, тогда надо на другие цели их направить. Есть куда у нас деньги направить в социальной сфере», — заявил глава государства.

Вместе с тем в конце октября директор департамента финансов министерства образования Андрей Зарубин говорил, что объем субсидирования фонда «Талант и успех» увеличивается.

Председателем правления и одним из учредителей фонда «Талант и успех» является виолончелист Сергей Ролдугин. Весной 2016 года его имя появилось в «панамском архиве» — опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей данных владельцев офшорных компаний. Тогда журналисты обнаружили у виолончелиста 2 миллиарда долларов в офшорах.