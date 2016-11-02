В департаменте городского имущества Москвы рассказали о причинах закрытия офиса международной правозащитной организации Amnesty International, объяснив ситуацию истечением срока действия договора аренды. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

В ведомстве уточнили, что его сотрудники «провели мероприятия по замене запирающих устройств и установке технических средств охраны на помещение». «Городская собственность является свободной от договорных отношений, нахождение любых третьих лиц в ней — незаконно», — говорится в ответе департамента на запрос «Дождя».

Уточняется, что срок договора аренды между городом и организацией Amnesty International Limited истек в январе 2008 года, после чего его продлили при условии, что одна из сторон вправе отказаться от контракта, предупредив другую за три месяца. «Однако в связи с существенным нарушением условий по оплате аренды в адрес организации была направлена претензия с уведомлением о необходимости погасить задолженность в течение месяца. Также компания была поставлена в известность, что в противном случае через три месяца договор аренды будет считаться расторгнутым», — добавили в департаменте. Там уточнили, что претензия была проигнорирована, в связи с чем Росреестр внес в ЕГРП запись о прекращении договора.

В ведомстве подчеркнули, что для вывоза имущества Amnesty International должна в течение двух недель направить официальное обращение в департамент.

2 ноября появилась информация, что чиновники опечатали московский офис международной правозащитной организации Amnesty International и сменили в помещении замки. Как отметил представитель компании Александр Артемьев, от властей не поступало никакого предварительного уведомления.

Вместе с тем сотрудник Amnesty International Иван Кондратенко в Facebook рассказал, что работникам организации посоветовали обращаться в департамент городского имущества Москвы для того, чтобы получить возможность вывезти из офиса свои вещи.