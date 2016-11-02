Роскомнадзор оштрафовал газету «Столица Единой России», которая занималась агитацией за «Единую Россию», за нарушение закона о СМИ. Об этом сообщает движение «Голос».

Газета нарушила закон при указании выходных данных. Так, в издании отсутствуют сведения о номере выпуска. За это главного редактора газеты могут привлечь к административной ответственности по статье 13.22 КоАП. Штраф по ней составит от 500 до 1 тысячи рублей.

Газета «Столица Единой России» распространялась во время предвыборной кампании и агитировала за «Единую Россию». Издание не финансировалось из избирательного фонда партии, поскольку формально считалось партийным печатным органом.