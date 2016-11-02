Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «странной» ситуацию, при которой к Чечне применяют одинаковые для всех российских регионов стандарты финансирования. Слова Кадырова приводит «Интерфакс».

Мы с недоумением воспринимаем отдельные объяснения, что возможные сокращения касаются не только Чеченской республики, а всех субъектов России. Странно выглядят попытки применить к Чечне единые для всех регионов стандарты рамзан кадыров, президент Чеченской республики

Он также отметил, что «для восстановления и развития» промышленности и других сфер экономики Чечни после войны «федеральными ведомствами ровным счетом ничего не делается». Вместе с тем, по мнению Кадырова, федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики», которая действовала с 2002 года, «имела социальную направленность и не предусматривала создания рабочих мест».

Так, глава Чечни уточнил, что те предприятия, которые были построены по этой программе, «не запущены, так как не ориентированы на выпуск конкурентоспособной продукции», а социальные проблемы со школами и больницами оказались не решены.

Ранее Кадыров сообщил о том, что его «не может устраивать предлагаемый министерством финансов вариант проекта бюджета» на 2017 год. Как именно Минфин предлагал сократить бюджет Чечни, глава республики не уточнил.