В Москве сотрудники полиции задержали при получении взятки начальника Уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Москве .

Уточняется, что в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, Вербецкий и Клименко вступили в сговор с целью получения взятки от начальников одного из филиалов учреждения, входящих в структуру ФСИН. Деньги они брали «за способствование в назначении на вышестоящую должность».

Как отметили в СК, Вербецкий и Клименко были задержаны в служебном кабинете при получении 300 тысяч рублей. В ближайшее время они будут помещены под арест.