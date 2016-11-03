Осужденному активисту Ильдару Дадину стало плохо во время посещения его членами Общественной наблюдательной комиссии в колонии в Карелии. Об этом сообщила заместитель главы московской ОНК Ева Меркачева со ссылкой на представителей республиканской комиссии, передает телеканал «Дождь».

По словам Меркачевой, у Дадина случился припадок, «похожий на эпилептический». Члены ОНК вызвали врачей колонии, однако те предположили, что заключенный симулировал приступ. Как уточнила Меркачева, гражданские врачи, которых вызвали после, пришли к выводу, что Дадин находится в удовлетворительном состоянии. «Я же не врач. Врачи сказали, что это было симуляцией. А гражданские медики никакого вывода не сделали, сказали, что состояние удовлетворительное, что никаких признаков эпилептического припадка нет», — заключила она.

В свою очередь, адвокат активиста Алексей Липцер отметил, что раньше с Дадиным не случалось таких припадков. По словам правозащитника, он не замечал признаков эпилепсии, когда посещал заключенного в колонии 31 октября. «Это может свидетельствовать о том, что к нему применялась физическая сила», — заявил адвокат.

Ранее во ФСИН сперва подтвердили факты применения силы к Дадину за то, что тот не повиновался сотрудникам колонии, а затем заявили, что сообщения о пытках активиста не подтверждаются ни им самим, ни проведенным медосмотром. Сотрудники ведомства сослались на соответствующие фото- и видеоматериалы. Жена Дадина, Анастасия Зотова, считает, что его могли вынудить опровергнуть факт избиений. Позже независимая врачебная комиссия не обнаружила у Дадина следов побоев.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеж. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину. При этом они рассказали об одном эпизоде неповиновения активиста требованиям сотрудников колонии. В ближайшее время из учреждения изымут записи с камер видеонаблюдения.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Карелии разобраться в происходящем. Также она обратилась к местному омбудсмену. Кроме того, информацию о пытках в колонии проверитСледственный комитет России.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.