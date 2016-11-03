Россия 8 ноября может в одностороннем порядке прекратить воздушное сообщение с Таджикистаном в связи с нежеланием страны согласовать полеты российских авиакомпаний из аэропорта Жуковский. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли и министерстве транспорта.

По информации издания, таджикская сторона считает, что дополнительные рейсы в Душанбе и Худжанд из Жуковского являются «односторонним увеличением со стороны России количества перевозчиков и частоты полетов». Отмечается, что именно из-за этого Таджикистан отказался принять назначение нового перевозчика.

В пресс-службе Минтранса «Коммерсанту» заявили, что таким образом Таджикистан нарушает международное соглашение о воздушном сообщении. В ведомстве подчеркнули, что основные пассажиры на маршрутах в Душанбе и Худжанд — это «таджикские трудовые мигранты, обеспечивающие за счет России до 48 % ВВП Таджикистана». Представители Минтранса также отметили, что если Таджикистан не изменит свою позицию, то Россия приостановит воздушное соглашение, «чтобы не допустить ущемления прав российских авиакомпаний».

По данным «Коммерсанта», в Таджикистан из Москвы летают авиакомпании Somon Air и Tajik Air, а также российские S7 и «Уральские авиалинии». В «Уральских авиалиниях», Минтрансе Таджикистана, Somon Аir и Tajik Air на запросы газеты не ответили.